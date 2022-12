Via libera dalla Camera al decreto Rave | è legge

Euroconference NEWS

Le opposizioni hanno tentato in ogni modo di sabotare ilal decreto per fare uno sgambetto al governo. Infatti il decreto andava in scadenza e dunque le norme previste erano a rischio. Già ...Sul provvedimento è scattata la 'tagliola', proteste delle opposizionidella Camera al decreto rave con 183 voti favorevoli, 116 contrari e una sola astensione. Sul decreto è scattata la cosiddetta 'tagliola'. Il provvedimento è stato messo ai voti subito dopo ... Via libera definitivo del Senato alla Legge di bilancio 2023. Le novità fiscali in sintesi La Camera ha approvato il decreto Rave: 183 sì, 116 no, un astenuto. Il via libera definitivo di Montecitorio è arrivato dopo l’ok del presidente Lorenzo Fontana alla “ghigliottina”, passaggio parlame ...ROMA (ITALPRESS) – L’Aula della Camera con 183 voti a favore, 116 contrari e 1 astenuto ha approvato in via definitiva il decreto rave.