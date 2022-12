Riforme | Cattaneo | ' auspichiamo dialogo non ostruzionismo come in queste ore'

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Le regole del gioco democratico si stabiliscono insieme nell'interesse del Paese, non di una parte politica o all'altra. Per questo ci auguriamo che, quando affronteremo il tema dellecostituzionali, da parte delle opposizioni ci sia un clima dicostruttivo, a differenza di quanto siamo costretti a osservare nelle ultime ore, con le minoranze sulle barricate impegnate in unsul dl Rave francamente incomprensibile". Così a 'Radio Anch'Io', su Radiouno Rai, il capogruppo di Forza Itali alla Camera, Alessandro. "All'inizio del prossimo anno -aggiunge- ci aspettano provvedimenti importanti. Penso alla riforma del codice degli appalti, che punta a rendere le procedure più snelle ed efficaci per far correre il Paese, anche incrementando la partnership tra ...

La Svolta

Poi, naturalmente, la riforma va armonizzata con il quadro dia cui sta lavorando il ... Sangiuliano poi cita vari esempi, tra Battaglia, Gramsci, Gentile,, Manzoni e De Sanctis. Le ...Poi, naturalmente, la riforma va armonizzata con il quadro dia cui sta lavorando il ... Dopo l'unità politica dell'Italia varie personalità, fra cui Carlo, Alessandro Manzoni, ... Ultimo'ora: Riforme: Cattaneo, 'auspichiamo dialogo non ... Roma, 30 dic. (Adnkronos) – “Le regole del gioco democratico si stabiliscono insieme nell’interesse del Paese, non di una parte politica o all’altra. Per questo ci auguriamo che, quando affronteremo i ...L’italiano come lingua non solo da difendere, ma anche da rilanciare, da promuovere, per farla diventare non solo un tratto caratteristico di una nazione ma anche di integrazione per chi ...