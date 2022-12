Agenzia ANSA

45 minuti a raccontare di fontane e ville e lavori che in realtà non sono mai finiti e non finiscono mai, un vago cenno al cantiereper presunti illeciti nella gestione deicosa ...Roma, caose Ama cerca un manager (con un bando nella notte di Natale) LE FASI A capo del ... Nelle perquisizioni di ieri i carabinieri hanno12mila euro in contanti, due Rolex e ... Rifiuti: sequestrato autocarro, tre persone denunciate - Campania 18:19:40 Militari appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di Marcianise, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’illecito trasporto di rifiuti, hanno not ...NAPOLI - Importanti risultati conseguiti dalle pattuglie dell’Esercito Italiano impiegate per l’Operazione “Terra dei Fuochi” nell’Action Day (operazione di controllo straordinario interforze contro l ...