Napoli e Sampdoria valutano anche un altro affare oltre a Zanoli | Bereszynski e Contini

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ile lahanno concordato il trasferimento di, ma si valutaquello di Marfella. Luciano Spalletti da gennaio potrà avere a disposizione, esterno di destra di grande esperienza che potrà far rifiatare Di Lorenzo qualora dovesse essercene bisogno. La stagione sarà lunga e complicata, con partite ravvicinate, quindi è necessario avere dei ricambi validi. Allo stesso tempo ilmanda a giocare, giovane in cui la società crede molto ed è per questo che vuole fargli accumulare esperienza in un club che a gennaio vuole rilanciarsi. Laha appena ceduto Caputo all’Empoli, ma prende Lammers dall’Atalanta. Calciomercato: asse ...

AreaNapoli.it

...00 Modena - Civitanova CALCIO - SERIE A 12:30 Salernitana - Torino 15:00 Lazio - Empoli 15:00 Spezia - Lecce 18:0020:45 Milan - Roma CALCIO - AMICHEVOLI 18:00 Islanda - Estonia ......00 Modena - Civitanova CALCIO - SERIE A 12:30 Salernitana - Torino 15:00 Lazio - Empoli 15:00 Spezia - Lecce 18:0020:45 Milan - Roma CALCIO - AMICHEVOLI 18:00 Islanda - Estonia ... Non solo Zanoli, un altro giocatore del Napoli può andare alla Sampdoria Tutto fatto per il ritorno di Caputo all'Empoli: nell'operazione anche Lammers. L’attaccante pugliese si lascia alle spalle l’esperienza genovese per approdare nel club che più di qualunque altro lo h ...Triplo affare ormai concluso con la Sampdoria ma in ballo potrebbe essere inserito anche un quarto calciatore. Parallelamente, infatti, come scrive il Corriere dello Sport, il ...