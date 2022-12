Kate Middleton e il no al principe William a trascorrere insieme il loro primo Natale a Sandringham

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Mentre erano ancora fidanzati, nel 2006, ilinvitòa unirsi alla sua famiglia per il tradizionale. La futurassa rifiutò perché non erano ancora sposati

ilgazzettino.it

Classe 2014, la principessa Kako è la nipote dell'imperatore Naruhito e ha preso il posto della sorella Mako, trasferitasi a New York, nell'assolvere ai vari doveri ufficialiArticoli più letti Margherita II di Danimarca e le nuove foto con i figli (che non mettono a tacere le polemiche) di Antonella Rossi William e, toccata e fuga: via da Sandringham, ... Kate Middleton, relazione molto stretta con il principe Harry nei primi anni del suo matrimonio Mentre il mondo assiste alle notizie bomba sotto forma di documentario su Netflix, ecco una cronologia completa del dramma reale tra le famiglie di Galles e di Sussex ...In occasione del Natale, Kate Middleton ha sfoggiato un paio di orecchini diversi dal solito che le ha regalato il principe William ...