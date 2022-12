Juventus-Standard Liegi Amichevole | 30-12-2022 ore 14 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Bianconeri con Kostic | Kean e Milik

Tuttosport

Le formazioni ufficiali diLiegi, sfida amichevole che andrà in scena all'Allianz Stadium di Torino. Ultimo test amichevole per gli uomini di Allegri, che però anche quest'oggi dovrà fare i conti con diverse ..., Pogba adesso è un caso: 'Non scenderà mai in campo, è lo specchio del club in questo momento'E mentre oggi, Allegri cerca risposte incoraggianti dall'amichevole contro loLiegi, in ... Juventus-Standard Liegi: la probabile formazione di Allegri Venerdì 30 dicembre 2022 l'anno della Juventus si chiuderà con l'amichevole con lo Standard Liegi, che si disputerà alle ore 14,30 a porte ...Il Mondiale con la Serbia non gli ha riservato chissà quali gioie, se si eccettua il gol alla Svizzera, viziato comunque da una celebrazione molto polemica che tradiva uno stato d'animo tutt'altro che ...