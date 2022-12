Irrompono nella gioielleria da un cunicolo vestiti da minatori | rapina a Giugliano

(Di venerdì 30 dicembre 2022) I carabinieri della compagnia di Qualiano (NA) sono sulle tracce di un gruppo ditori che questa mattina ha fatto irruzione in unadi via Giuseppe Di Vittorio attraverso un. È stato esploso un colpo d’arma da fuoco senza nessun ferito. La refurtiva è ancora da quantificare. Itori indossavano dei caschi del tipo da minatore. Durante laerano presenti i dipendenti, la titolare e la figlia di tre anni della donna. Oltre ai militari della compagnia stanno intervenendo anche le Aliquote di Pronto Impiego per rintracciare i malviventi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

