Covid | 122 110 positivi e 706 morti in una settimana Numeri in calo

Bollettino settimanale: in Italia.110 casi e 706 decessi in 7 giorni, tasso positività +15,1%In merito all'andamento della situazione epidemiologica da- 19 il ministero della Salute rende noto che nella settimana 23 - 29 dicembre 2022 si registrano:.110 nuovi casi positivi con una ... Covid: 122.110 nuovi casi nell’ultima settimana, il tasso di positività è al 15,1 per cento Il conflitto in Ucraina, il coronavirus e le sue varianti. Ma anche cronaca locale e gossip. Ecco le 10 notizie più lette su tio.ch ...Ecco cosa emerge dal bollettino Covid settimanale che ha preso in esame il periodo compreso tra il 23 e il 29 dicembre ...