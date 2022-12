Bimbo di 6 anni ridotto in fin di vita | indagati i nonni

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Continua a lottare in prognosi riservata e con ferite gravissime ildi seiricoverato riservata all’ospedale Gaslini di Genova dal 19 dicembre scorso. Il piccolo avrebbe dato questa risposta prima di perdere conoscenza al personale medico che gli chiedeva cosa fosse successo: “Non lo posso dire”. La Procura e la polizia di Ventimiglia stanno cercando di ricostruire realmente l’accaduto: per l’episodio è indagato in stato di libertà per lesioni gravissime, il compagno della nonna deldi 6. L’uomo è stato a lungo interrogato dal pubblico ministero. Il fatto è accaduto il 19 dicembre. Il bambino di seiera stato affidato alla nonna e al suo compagno. Come si legge sull’agenzia Agi, la coppia aveva raccontato che, a causa di un momento di distrazione, avevano perso di vista il ...

AGI - Agenzia Italia

Ventimilgia (Imperia) - Bastonate e calci. Così sarebbe stato ridotto in fin di vita il piccolo Ryan, il bambino di 6affidato ai nonni dai genitori e ora in coma farmacologico, all'ospedale Gaslini di Genova, a lottare con 8 vertebre lesionate, una costola rotta che gli ha perforato un polmone e lesioni al ...La donna prepara fettine panate per lui e per il fratellino più piccolo, di 5. Lo chiama per ... Quando, poi, i due si accorgono che ilsta molto male lo caricano in macchina e lo portano dal ... Bimbo di 6 anni massacrato di botte a Genova, indagati i nonni Una bambina di due anni e mezzo è morta ieri sera in provincia di Lecce, dopo essere stata portata in ospedale con una febbre alta. La piccola, ultima di tre figli di una coppia, aveva iniziato a star ...La procura vuole capire se abbia coperto il compagno, reo confesso, o se anche lei abbia aggredito il nipote di sei anni ...