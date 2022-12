Amichevoli | la Roma batte 3-1 la Virtebese

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Questa mattina a Trigoria laè scesa in campo per l’ultimo test prima della ripresa del campionato di Serie A Questa mattina, nel centro sportivo di Trigoria, laè scesa in campo per l’ultimo test prima della ripresa del campionato di Serie A. I giallorossi, infatti, hanno affrontato la Viterbese vincendo per 3-1. Per la squadra di José Mourinho sono andati in gol Pellegrini, Zaniolo e Abraham, mentre per gli ospiti è andato a segno Volpicelli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere dello Sport

Questa mattina a Trigoria laè scesa in campo per l'ultimo test prima della ripresa del campionato di Serie A Questa mattina, nel centro sportivo di Trigoria, laè scesa in campo per l'ultimo test prima della ripresa del campionato di Serie A. I giallorossi, infatti, hanno affrontato la Viterbese vincendo per 3 - 1. ......00 Modena - Civitanova CALCIO - SERIE A 12:30 Salernitana - Torino 15:00 Lazio - Empoli 15:00 Spezia - Lecce 18:00 Sampdoria - Napoli 20:45 Milan -CALCIO -18:00 Islanda - Estonia ... Amichevoli Roma: date, avversarie e programma del ritiro in Portogallo Ultimo test dell’anno per la Roma, ma Mourinho ha ancora un dubbio: tra rivoluzione e conservazione: un big a rischio Meno cinque alla prima partita ufficiale del 2023 per la Roma e dunque al ritorno ...Lo comunica la Federcalcio per la ripresa del campionato e per i test che vedranno impegnate le squadre italiane: i dettagli ...