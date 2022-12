Addio a Vivienne Westwood | tra un anno nascerà una Fondazione in suo onore

RaiNews

IMPEGNO AMBIENTALISTA - Accanto all'impegno (e anche alle vicissitudini finanziarie e fiscali) per il suoWestwood Group, che ha continuato a crescere negli anni Duemila,ha ...alla stilista che ha rivoluzionato la moda britannicaWestwood è morta oggi all'età di 81 anni. La conferma delle voci che erano circolate nelle ultime ore è arrivata direttamente dal ... Addio a Vivienne Westwood: muore a 81 anni la regina dello stile punk Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Da quando è stata data la notizia della morte di Vivienne Westwood i social media sono stati inondati da una quantità incredibile di messaggi di cordoglio da parte delle celebrity di tutto il pianeta ...