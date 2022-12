Vince Shiffrin | Bassino è terza Una Coppa grandi numeri e record - Sport - quotidiano net

Agenzia ANSA

Mikaela a 3 trionfi dal primato storico della Vonn, Marta con 6 podi consecutivi vede la Compagnoni a ...Bene la Bassino IN AUSTRIA - In AustriaMikaela, l'americana, con il tempo complessivo di 2'03 51 batte per un decimo la svizzera Lara Gut - Behrami, avanti dopo la prima manche della ... Sci: Cdm; gigante2 Semmering, vince Shiffrin, 3/a Bassino L'americana rimonta su Gut-Behrami, bissa il successo del giorno prima e si porta a tre vittorie dal record di Vonn. Bassino resta leader nella coppa di ...