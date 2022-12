Calciomercato.com

Ultima amichevole per Sassuolo e Inter prima della ripresa del campionato. Il 4 gennaio la squadra di Dionisi affronta lain casa, a San Siro arriva il Napoli. Il test disi gioca al Mapei Stadium: fischio d'inizio alle 17. Come arrivano Male il Sassuolo nelle uscite precedenti, soltanto un successo ...... lasciando intendere che l'ex attaccante di Juventus efosse morto. Ne abbiamo parlato ... Come sta Gianluca Vialli Il presupposto dal quale partireconsiste nel fatto che la famiglia del ... Sampdoria, oggi arriva la risposta di Dragovic: il punto Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Bartosz Bereszynski è ad un passo dal Napoli. Il via libera definitivo della Sampdoria è atteso la prossima settimana ...