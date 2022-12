"Promossa" la via dei presepi di Gello - Cronaca - lanazione.it

Il Lametino

L'iniziativa portata avanti dai residenti della frazione è stata inserita nell'elenco italiano delle ......portarsiil ragazzotenendo in mano una clessidra, simbolo dell'irriducibile scorrere del tempo. È stato il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, in visita alla mostra,... A Falerna al via selezioni per Servizio civile promosso dal Comune L’amministrazione dà l’assenso per utilizzare i fondi del Pnrr: "Amplieremo l’asilo di Collefiorito e aiuteremo le famiglie con disabili" ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...