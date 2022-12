TGCOM

allo scalo romano per i viaggiatori, subito dopo lo sbarco, si svolgeranno in un'area dedicata e non accessibile a persone non autorizzate. Si tratta in un volo della compagnia Hainan Airlines ...L'Italia impone l'di tampone per chi arriva dalla Cina. Relazione del ministro Schillaci in Cdm. Riflettori sugli aeroporti: a Malpensa un passeggero su due sottoposti alè risultato ... Obbligo test Covid, atterrato a Roma primo aereo dalla Cina Test Covid obbligatori per chi arriva dalla Cina e a Roma Fiumicino è arrivato, alle 5:44, il primo volo che sarà sottoposto ai tamponi. Si tratta in un volo della compagnia Hainan Airlines partito da ...Sale l'allarme Covid dopo la riapertura delle frontiere decisa da Pechino. L'Italia impone l'obbligo di tampone per chi arriva dalla Cina. Relazione del ministro Schillaci in Cdm. Riflettori sugli aer ...