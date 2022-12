No all’inceneritore nel Lazio Sarà il primo obiettivo di Donatella Bianchi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 29 dicembre 2022) In ballo non c’è soltanto la guida della Regione. Ma molto di più. Un modo diverso di intendere la politica a sinistra, innanzitutto. E il futuro di un’ipotetica alleanza tra Partito democratico e Movimento cinque stelle. Ciò che più di ogni altra cosa spaventa il Pd, infatti, è che con la candidatura dii pentastellati si pongono realmente e concretamente come alternativa vera di sinistra ai governi di destra. Più di quanto non abbia fatto in decenni il Partito democratico. Per la candidata M5S nel, non c’è in gioco solo l’impianto dei rifiuti ma una scelta programmatica su scala nazionale Ed è un’alternativa che si gioca innanzitutto sui temi ambientali, vero terreno di scontro dei prossimi anni. Ecco perché all’annuncio di Giuseppe ...