Manovra | Renzi a Meloni | ' dare a Lotito i soldi dei 18enni non è un regalo?'

Adnkronos

... 21 miliardi per l'energia 21 dei 35 miliardi totali interni allaverranno impiegati per l'... È stato abbandonato invece il bonus scolastico introdotto dall'ex premier Matteo; mentre si ...... "non c'è in legge di bilancio, non abbiamo fatto quello che ha fattonel 2014. Ma penso che ... Meloni ha poi ricordato che nella"c'è l'assunzione di 3.900 nuovi funzionari per l'Agenzia ... Manovra 2023, Mulè e il 'caso fax': "Figuraccia di Renzi" - Video la prima manovra del governo Meloni è stata approvata ufficialmente dal Senato, dopo la fiducia: i voti favorevoli sono stati 107 (erano stati 109 per la fiducia), i contrari 69 e uno è stato l’astenu ...Anche la manovra del governo Meloni conferma la politica dei bonus che prevede l'erogazione di benefici ad hoc per determinate categorie e servizi. Ecco quali ...