Manovra 2023 | ok del senato | è legge Giorgetti | “Sono soddisfatto |  è un testo coraggioso”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Dunque poco fa, con 107 voti favorevoli, 69 contrari, ed una sola astensione, dopo l‘ok della camera, anche l’aula di Palazzo Madama ha posto la fiducia sulla, approvandola.: “, prudenza, coerenza e responsabilità costruiscono fiducia” Visibilmente contento, il ministro dell’Economia, Giacarlo(nella foto), che ha commentato: “di questa primaeconomica. La considero una missione compiuta. Scritta in tempi record e in una situazione di coneccezionale non positivo, il bilancio che abbiamo presentato rispetta gli impegni presi con gli elettori e ha maturato prima la fiducia dei mercati e delle istituzioni europee e ...

Orizzonte Scuola

...solo gli interessi ma la decisione se stralciare o meno l'imposta e le sanzioni spetterà agli enti locali e sarebbe operativa dal 31 marzo. BONUS: CULTURA 18ENNI E PSICOLOGO IN. Per i ...Il provvedimento è approdato poi al Senato il 27 dicembre: la commissione Bilancio non ha concluso i lavori e l'Assemblea ha messo il timbro finale sullaoggi, sempre con la fiducia. ... Manovra 2023, parte l’esame in Aula al Senato. Voto finale previsto il 29 dicembre. Le novità per la scuola Con 107 voti favorevoli su 178 presenti e 177 votanti, 69 contrari e un astenuto, il Senato ha approvato la manovra di bilancio 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 che già avevano ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...