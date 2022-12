Corriere dello Sport

Lasi alleneràoggi di pomeriggio, domani sarà impegnata in una doppia seduta, sabato si ritroverà in campo di mattina. Sarri ha concesso l'1 gennaio libero, ritroverà il gruppo lunedì 2 ...LeggiCovid, obbligo tampone per arrivi da Cina: "Serve raccordo Ue" Covid Cina, l'esperta ... ha detto ieri in una nota l'assessore alla Sanità della RegioneAlessio D'Amato. "Abbiamo ... Lazio, anche Cataldi ai box: lombalgia È laziale, dipendesse solo da lui rimarrebbe a vita, ma si aspetta anche un riconoscimento economico dopo la crescita ... del legame e le condizioni economiche del suo contratto con la Lazio, ...RASSEGNA STAMPA - Tra campo e mercato: il solito rebus di Luis Alberto che, dopo una buona ripresa post Mondiali, è finito ai box per un problema al ginocchio. Il Mago, che aveva ...