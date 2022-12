(Di giovedì 29 dicembre 2022) In Sardegna le feste si santificano con il cibo. E Capodanno non fa eccezione. Al di là di quelle che possono essere le pietanze tradizionali, pronte ad imbandire la tavola della vigilia e che variano da luogo a luogo. L’Isola, infatti, è un crogiolo di sapori, che cambiano da paese in paese, passando per la montagna, fino ad arrivare al mare: la burrida, preparata con il gattuccio di mare, l’aceto e le noci, il classico maialetto da latte con la cotenna croccante e intrisa di strutto, le cozze con l’aglio e il prezzemolo della costa olbiese, la cordula, dove le interiora dell’agnello o del capretto si intrecciano e si abbrustoliscono sul fuoco vivo. Paese che vai, ricetta che trovi, insomma. La Sardegna, però, nonostante appaia spesso frammentata e sempre diversa, in realtà ha tradizioni che si toccano e si confondono, in un’unitarietà che descrive l’identità del suo popolo e che ...

Linkiesta.it

E in alcuni paesini è viva ancora la tradizione de Is, durante la quale grandi e piccini, ladi Capodanno, vanno di casa in casa, sbattendo pentole e stoviglie, per svegliare i ...E in alcuni paesini è viva ancora la tradizione de Is, durante la quale grandi e piccini, ladi Capodanno, vanno di casa in casa, sbattendo pentole e stoviglie, per svegliare i ... La notte de Is Candeberis e Is Candelaus Gli intrecci della cultura e della cucina sarda per scandire il tempo tra un anno e il successivo sono un mix affascinante e ricco di storia ...