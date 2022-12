“I problemi sono da tutte le parti” Ex giocatore fa luce sulle plusvalenze

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Un exsi è espresso riguardo alla questione. Fornendo un punto di vista molto interessante a riguardo. Nel corso della trasmissione Tvplay in onda su Twitch, un exsi è espresso sulla spinosa questione delle. Essendo sempre stato parte integrante del settore, ha avuto modo di esprimere il proprio illuminante pensiero. Ansa FotoFornendo oltretutto un punto di vista molto interessante. Punto di vista che prima d’ora quasi mai era stato considerato. Andando con ordine, ecco chi è l’exin questione. L’ospite della trasmissione è stato Pietro Lo Monaco, exed ex dirigente sportivo. Una figura autorevole dunque. L’exha aperto il discorso con una premessa doverosa: “Ci vorrebbe ...

IL GIORNO

...graviumanitari e di protezione". Al 27 novembre, "4.001 migranti erano detenuti in centri di detenzione gestiti dal governo". A Tazirbu, 231 migranti, tra cui 3 donne e 100 bambini,...passati solo dieci anni e il COTA ha quadruplicato il pubblico, passando dai 100mila dell'... Uno deisembra essere la capacità di attrazione sul pubblico che un circuito così grande può ... Busto Arsizio, piscina Manara chiusa. I problemi sono tanti È necessario trasformare i problemi in opportunità di vita ... questo è il valore aggiunto della carità, poi ci sono dei segni che si traducono in opere che danno testimonianza della carità, ciò deve ...«Non penso che sia un problema il fatto che Grosso sia in scadenza di contratto. Tra me e lui e tra il tecnico e il presidente ci sono legami molto forti. Lui sa che abbiamo stima umana e ...