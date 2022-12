“Hei Iniziative” | formare talenti 4 0 | avviso da 12 mln per gli istituti di istruzione

(Di giovedì 29 dicembre 2022) L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e il coordinatore EIT RawMaterials hanno lanciato una nuova call nell’ambito di “HEI Initiative” volta a promuovere l’innovazione nell’superiore. Il bando di quest’anno si focalizzerà sulla formazione deitecnologici, in linea con il nuovo programma faro dell’EIT, il Deep Tech Talent Initiative. Verranno selezionati 16 progetti con l’obiettivo di rafforzare la competitività dell’Europa attraverso l’innovazione e la capacità imprenditoriale deglidisuperiore e consentendo loro di diventare attori chiave negli ecosistemi dell’innovazione. Le attività finanziate riguarderanno lo scambio e la realizzazione di buone pratiche per rafforzare il Knowledge Triangle integration; lo sviluppo di piani d’azione su come affrontare le ...

Il Denaro

...il quale i soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono di altri regimi fiscali agevolati possono applicare il regime forfettario previsto per le nuove...A tal proposito, queste"Rispecchiano la visione degli Emirati Arabi Uniti, che vedono l'...di Suffredini garantì per l'agenzia spaziale statunitense un posto per l'astronauta Mark Vande... "Hei Iniziative", formare talenti 4.0: avviso da 12 mln per gli istituti di ... L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e il coordinatore EIT RawMaterials hanno lanciato una nuova call nell’ambito di “HEI Initiative” volta a promuovere l’innovazione nell’istruzione s ...Si preannuncia una Vigilia di Natale all'insegna del buonumore e della solidarietà all'angolo tra via Orefici e via Drapperie, nel cuore del centro storico di Bologna: sabato 24 dicembre, tra le 10 e ...