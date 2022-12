Guardia di Finanza | Concorso per 15 Tenenti

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il Comando Generale delladiha indetto unPubblico per il reclutamento di 15 Figure Professionali comein Servizio Permanente effettivo del ruolo tecnico logistico amministrativo del Corpo delladiper l’anno 2022. Bando di1. E' indettopubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindiciin servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo delladi. Tali posti sono ripartiti tra le seguenti specialità: a) quattro posti per amministrazione; b) tre posti per telematica; c) tre posti per infrastrutture; d) un posto per ...