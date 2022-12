“Grande Fratello Vip” | gli “Incorvassi” contro Antonella | “Sei una bugiarda”

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Nella casa del “Vip” è di nuovo straFiordelisi e gli. La discussione del pomeriggio sembrava essersi dissipata nella calma. Fra l’aperitivo, la cena e le canzoni era tornata la serenità e il sorriso regnava sul volto dei concorrenti, fino a quando la quiete è tornata a essere perturbata. In Veranda, tutti i vip sono intenti a scherzare quandoafferma: “Nominate Tavassi, non i nuovi, tanto lui li batte tutti”. Il concorrente presente fra i divani non manca occasione di rispondere alla provocazione e sottolinea: “No, io voglio andare con te, perché se esco non ti vedo più, se esci non ti vedo più, vinco uguale”. In poco tempo, sotto gli occhi di tutti i concorrenti, Tavassi einiziano a discutere ...