Gf Vip 7 | Antonella Fiordelisi e gli Incorvassi ai ferri corti | “Ma perché rompi i cogli*ni e non ti fai i ca**i tuoi una volta?”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Nuova discussione tra Edoardo Tavassi e. Ieri sera i Vipponi stavano trascorrendo una piacevole serata, quando, ad un certo punto,è intervenuta provocando Edoardo. La ragazza ha iniziato sarcasticamente a dire agli altri concorrenti di nominare Edoardo, visto che si vede come un personaggio forte in grado di batterla al televoto. Tavassi ha subito ribattuto: Se esco non ti vedo più, se esci non ti vedo più. Vinco uguale. Non succede ma se succede. Ho mai detto, ti batto e vinco? Sei bugiarda. Metti in bocca le cose.si è poi confrontata con Edoardo Donnamaria: È inutile che ride per farmi pensare che scherza. Non scherza. Ha detto ti batto e vinco. Anche Micol Incorvaia è intervenuta contro: Tu non hai capito assolutamente nulla come era chiaro. ...