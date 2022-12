Gf Vip 7 | Alex Belli sorprende | “Soleil Sorge? Perfetta come opinionista!” Poi dà un suggerimento ai Vipponi

Leggi su isaechia

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Protagonista (in)discusso della scorsa edizione del Grande Fratello Vip,è stato ospite a Casa Pipol, il talk show condotto da Giovanna Abate con Gabriele Parpiglia. In questi giorni l’attore romano è in edicola nelle vesti di fotografo per For Man Magazine, la rivista in cui Delia Duran è protagonista di un calendario: Le foto che vedrete hanno solo un po’ di color correction non c’è nulla che vada a modificare la fisionomia della nostra super dea.ha svelato perché ha scelto di non entrare nella Casa del reality show nel corso dell’attuale edizione: Non c’è stato un rifiuto, in verità c’è stata un’idea, stavo cercando di capire cosa potevo dare, cosa potevo fare. Quest’anno ho iniziato il mio anno sabbatico perciò ero in una situazione diciamo di disintossicazione rispetto al mondo ...