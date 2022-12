È possibile escludere un alunno indisciplinato da un viaggio di istruzione?

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Da un lato chi sostiene che l'esclusione da una Gita scolastica possa aggravare il senso di emarginazione per l'dal comportamento scorretto, dall'altro chi invece crede che un "No", in determinate circostanze, possa risultare più formativo rispetto ai troppi semplici "Si". Non c'è una Legge specifica che dichiari inammissibile l'esclusione per comportamento inadeguato di uno studente dald'; c'è però la regolamentazione interna delle istituzioni scolastiche, dotate di autonomia organizzativo-didattica, condivisa quindi sottoscritta, fin dall'atto dell'iscrizione, da studenti e famiglie. L'articolo .