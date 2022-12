Dl rave | Serracchiani Pd | ' no a nostro odg su mascherine poi Schillaci ha detto stesse cose'

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Per dire quanta confusione c'è nel governo, questa notte hanno respinto con parere contrario un ordine del giorno del Pd che diceva quantopochi minuti fa dal ministro, cioè che vanno reintrodotte lenei luoghi di cura, nei presidi sanitari e sociosanitari e assistenziali, negli ambulatori. Esattamente quello che sta facendo oggi il ministro". Lo haDeboraa proposito del Dl. "Governo e maggioranza stanno sbagliando, ed è un rischio per i cittadini. Il rischio pandemia di nuovo molto elevato dovrebbe far riflettere tutti", ha sottolineato la capogruppo del Pd alla Camera.

