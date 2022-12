Altro che «salva-calcio»; la norma è semplicemente «per lo Sport»

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Siamo un paese di etichette. Quando te se ne appiccia una non ci sono possibilità e speranze di salvezza. Anche se il nomignolo non corrisponde alla realtà. Prendete per esempio la cosiddetta»,presente nella manovra economica approvata oggi. Matteo Renzi si è fatto capofila e paladino del movimento “anti”, al grido di «aiutano i calciatori miliardari a non pagare le tasse…», roba che nemmeno il Vaffa dei grillini poteva raggiungere come populismo da bar. Si, perché anche oggi Giorgia Meloni, è stata costretta nella conferenza stampa di fine anno a rispondere, o meglio, a spiegare di cosa in realtà si tratti. Facendo tutto lo storico di questa, che per completezza e chiarezza vi ripetiamo: il Governo Draghi, quello dei “migliori” vista la gravissima crisi dovuta alla ...

3bmeteo

La notizia è stata data su Facebook da Sergio Martino , unprotagonista di quella ... Così nacque l'horror 'found footage' La vicenda del professor Monroe,si reca in Brasile alla ricerca di ...Nel secondo caso il reato viene compiuto da colorosi appropriano dell'identità digitale di unindividuo su Internet. Come è possibile difendersi in quest'ultimo caso Ci sono due strade da ... Meteo - Altro che inverno, le temperature sono primaverili. Ecco come andrà nei prossimi giorni. Mappe Con la scrittrice Azar Nafisi ci si immergerà in “Quell’altro mondo”, un libro sulla Repubblica Islamica dell’Iran, per una riflessione su quello che sta accadendo. Con Marco Conidi si parlerà dei ..."In Cina non circolano nuove varianti, ma monitoriamo la situazione. Convocare per la giornata di domani l'Unità di Crisi" ...