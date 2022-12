Un grande Toro affonda il Monza con super Vojvoda e doppio Vlasic

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Unentusiasmantea a pieni voti l'ultimo esame dell'anno.rimandato, sconfitto in casa per quattro a uno nell'ultima amichevole del 2022. Granata illuminati dalla stella di Nikola ...

Nel primo tempo, un autogol di un disastroso Marlon e una conclusione a giro da applausi di Vojvoda segnano il primo doppio vantaggio del. Di Caprari su rigore l'unico squillo dei brianzoli. ...... ha qualità uniche e può diventare ungiocatore ", la sintesi del pensiero del tecnico su ... Sia il francese che il sudamericano scenderanno in campo anche per evitare di lasciare il, a ... Un grande Toro affonda il Monza 4-1 con super Vojvoda e doppio Vlasic Dal 4 al 6 marzo 2023 la Città di Torino diventa una grande cantina che accoglie produttori delle nostre terre. Un vero e proprio omaggio alla nostra terra e all’attività vitivinicola della nostra ...48' ci prova il Monza ma Seck è bravo ad intervenire 47' ancora Toro in attacco 45' tre minuti di recupero 43' ci prova ancora il Toro con Seck, non ...