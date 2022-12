Un fulmine fa scoprire un nuovo materiale | un quasicristallo sconosciuto - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

È stato individuato da Luca Bindi, professore di Mineralogia dell'Ateneo fiorentino. Lo studio internazionale pubblicato sulla rivista ......Scoperta importante Il quasicristallo è stato creato dalla potenza distruttiva di un, che ... Quindici anni fa fui io ache tale materiale esisteva anche in natura, grazie all'... Un fulmine fa scoprire un nuovo materiale: un quasicristallo sconosciuto È stato individuato da Luca Bindi, professore di Mineralogia dell'Ateneo fiorentino. Lo studio internazionale pubblicato sulla rivista ‘Pnas’ ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...