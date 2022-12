Ragazzo autistico non va alla presentazione scolastica – quando il papà trova i compiti del figlio | non crede a ciò che legge

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Diagnosi come l’autismo possono significare difficoltà e duri ostacoli nella vita delle persone che ne soffrono. Tuttavia, molte personeno il modo di usarlo a proprio vantaggio, e quindi il risultato può essere davvero, davvero buono. Benjamin Giroux ne è un ottimo esempio. Lascia che la sua storia ispiri più persone con diagnosi o persone che vivono con coloro che ce l’hanno. Benjamin Giroux ha l’autismo ma frequenta una normale classeCumberland Head Elementary School di Plattsburgh, New York. Lì ottiene un supporto extranecessario. Verbalmente, Benjamin è percepito come piuttosto tranquillo a causa del suo autismo, e quindi raramente è facile per coloro che lo circondano sapere cosa stia pensando. “torna a casa da scuola e gli chiediamo com’è andata la ...

Informa-press

...abbiamo favorito lo sviluppo delle competenze in sei ragazzi con disturbo dello spettro... ilarrivava accompagnato dalla sua famiglia e poi procedeva nell'attività con l'istruttore. ...Siamo discriminati e senza un tetto' racconta a PalermoToday Caterina Lo Galbo, madre di Daniel, undi 17 anni affetto da una grave forma di autismo. Da mesi cercano una nuova casa, dopo che ... Affitto casa ragazzo autistico: i proprietari rifiutano di affittare la casa Una casa che non si trova. Daniel è un ragazzo autistico e nessuno vuole affittare una casa a lui. È accaduto a Palermo.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...