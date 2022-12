Puzze tra Saronno e Caronno | incontro per la soluzione del problema

varesenews.it

l'altro a mille metri viene lavorata la frazione organica della Provinciae proteste. Gianni Daniele, consigliere della Lega, ha creato un fronte unito sull'argomento, chiedendo almeno ......essere offerto dall'ARPAB anche per i cittadini della Val d'Agri martoriati da decenni da... riscontrando in questo caso "una forte correlazioneconcentrazione dei COV (composti organici ... Contro le "puzze" tra Gavirate e Bardello, Arpa chiede all'azienda di ... Concerto di Natale ad Eboli. Un evento tra amore e musica, gesti e parole, per fare luce sui veri sentimenti del Natale ...Tra le tante e immancabili classifiche di fine anno, è arrivata anche quella di Variety che ha chiesto a 20 registi di indicare, e motivare, il loro film preferito del 2022. Tra i nomi coinvolti, anch ...