La Procuratrice Garulli ha ricordato i più recenti femminicidi:, uccisa di botte dal marito a, Anastasiia, 23enne, ammazzata a coltellate dal coniuge a Fano. Sono solo la "punta estrema ...... Lorenzo Angelini, Margherita Forconi, Greta Rastelli, Riccardo Ricci,Sabbatini, Eleonora ...); Cesare Alesi, Luca Bagnara, Franco Marcheggiani, Carlo Sebastiani, Domenico Trozzi (... Osimo, Ilaria uccisa in casa dal marito: «Le figlie di 5 e 8 anni hanno assistito al delitto» La confessione delle piccole alle assistenti sociali a due mesi dalla tragedia. L’avvocato: «Contributo fondamentale alle indagini». L’uomo sotto accusa si difende: «È morta cadendo dalle scale» ...Lettera aperta di Daniele Maiorano: Ilaria venne trovata morta in casa, il marito è in carcere "Certe malelingue aggiungono dolore allo strazio. E intanto non abbiamo potuto vedere le nipotine a Natal ...