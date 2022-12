Milan | Pioli | «A inizio anno siamo partiti con l’idea di provare a vincere lo scudetto»

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Stefano, allenatore del, ha parlato in vista della ripresa del campionato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni Stefano, allenatore del, ha parlato a Italia 1 durante la trasmissione “I re del calcio”. Ecco una anticipazione dell’intervista rivelata dal Corriere dello Sport. PAROLE – «Sembrava la corsa di Mazzone, il passo è quello più o meno. Acondiloquel derby ed evitare di andare a -10 sui nerazzurri è stato un momento decisivo della nostra stagione”. Poi sul coro “is on fire” che è stato cantato da tutti già nel corso della stagione che poi ...

Pianeta Milan

... anche ilstarebbe pensando al centrocampista neroverde. Davide Frattesi ©LaPresseIn mediana manca qualcosa all'organico die Frattesi potrebbe essere quel centrocampista dinamico che ...In casasi attende il rientro di due uomini chiave come Olivier Giroud e Theo Hernandez , i grandi delusi del Mondiale di Qatar 2022 sconfitti ai rigori dall'Argentina.ora spera che la ... Milan, Pioli: “Vi racconto il derby vinto e come è nato il mio coro” Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in vista della ripresa del campionato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Italia 1 durante la ...Maldini e Massara potrebbero regalare un nuovo giocatore a Stefano Pioli. Un nuovo rinforzo per sfidare il Napoli con più convinzione ...