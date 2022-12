Manovra sul filo di lana. Bagarre in Senato e il voto slitta ancora

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Sarà il timore dell’esercizio provvisorio o forse il desiderio di chiudere la partita dellain tempo per la prima conferenza stampa di fine anno del premier Giorgia Meloni, fatto sta che il governo ha provato ad accelerare i tempi ma è stato costretto a tornare a più miti consigli. Il governo ha provato ad accelerare i tempi di approvazione dellama è stato costretto a tornare a più miti consigli È successo tutto nel pomeriggio di ieri quando perfino il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, era pronto a scommettere che la legge di Bilancio sarebbe diventata realtà già stasera. Per questo si era sbilanciato non poco nello spiegare che ilper la definitiva approvazione ci sarebbe stato “verso le 20”. Peccato che poco dopo aver pronunciato queste parole, la situazione sia rapidamente degenerata tra ...