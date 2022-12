Iran | la Regina degli scacchi senza velo Teheran minaccia | nessuna pietà - Esteri - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il presidente Raisi: 'Le manifestazioni ci disturbano'. La campionessa ora rischia grosso. Nuovi arresti e fermi, la ricercatrice: 'Il futuro Dipende da chi diventerà leader nella ...... "Anch io arrestata per l hijab messo male" - "No, non è facile essere donne in" Articoli più letti Il principe Louis superstar alla prima camminata di Natale senza ladi Michele Razzetti ... Iran, la Regina degli scacchi senza velo. Teheran minaccia: nessuna pietà Il presidente Raisi: "Le manifestazioni ci disturbano". La campionessa ora rischia grosso. Nuovi arresti e fermi, la ricercatrice: "Il futuro Dipende da chi diventerà leader nella rivolta" ...Continuano gli orrori in Iran. Un ragazzo di 17 anni è stato ucciso dagli agenti di polizia iraniani mentre stava tornando a casa ad Ardaq, nella provincia di Qazvin nell'auto ...