I look più belli di Sienna Miller | protagonista di “Anatomia di uno scandalo” su Netflix

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)è un’attrice ben nota al pubblico di, che ha potuto seguire le sue recenti avventure indi uno. Ma è anche un’attrice da grande schermo e amante della moda. Classe 1981,è un’attrice americana con cittadinanza britannica che finisce spesso nel mirino dei fashion addicted. Il suo nome desta curiosità, anche se forse ancora in pochi conoscono effettivamente il suo talento. Se vi dicessimo, ad esempio, che ha recitato in American Sniper diretto da Clint Eastwood?. Crediti: Ansa – VelvetMagPrima ancora di debuttare nel mondo della recitazione,si è avvicinata al mondo della moda come modella. Poi il mondo ...