Ferrovie | al via gara per un lotto della linea Av Salerno-Reggio

La Gazzetta del Mezzogiorno

... proprio correndo verso il mare, cercavano unadi salvezza. Le vie di comunicazione impraticabili, le strade e ledistrutte, le linee telegrafiche e telefoniche interrotte anche a causa ...Ai primi di ottobre due squadre dellehanno fatto un lavoro immane raccogliendo tutti i ... in secondo luogo, la strada di scorrimento, che partirà dal teatro romano e arriverà inScalo ... Ferrovie, al via gara per un lotto linea Av Salerno-Reggio Calabria Rete Ferroviaria Italiana nelle ultime 48 ore ha lanciato 18 nuove gare per un totale di oltre 6,8 miliardi di euro, che hanno permesso di superare i 20 ...Pubblicato da Rete Ferroviaria Italiana il bando per la progettazione e il completamento della metropolitana di Salerno, dal valore di oltre 185 milioni ...