Davide Donadei si espone su un concorrente della Casa e cita Maria De Filippi

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) : ecco cosa è emersoha varcato la porta rossapiù spiata d’Italia poche settimane fa insieme ad altri gieffini. Nelle ultime oresi è confrontato in giardino con Andrea e Antonino in merito ad alcuni vipponi in particolar modo si sono esposti su Luca Onestini. Leggi anche –> Le confessioni dia Nicole: “Ha confidato a Luca che sono il suo tipo” Le parole del gieffino IlLuca Onestini da alcune settimane si ritrova al centro di numerose polemiche a causa degli ultimi avvenimenti accaduti incon Nikita Pelizon. “Vedo gente che non lega con noi con la scusanomination. Io se fossi qua da tre mesi e verrebbe uno nuovo, io comunque cerco di essere ...

Grande Fratello

Nuove scintille al Gf Vip . Un bacio sotto al vischio trae Micol Incorvaia ha scatenato ilarità di Antonella Fiordelisi che ha sbeffeggiato gli Incorvassi , ovvero la coppia formata da Edoardo Tavassi e Micol . Gf Vip, lite furibonda tra ...Antonella Fiordelisi oggi pomeriggio ha acceso un'altra miccia per litigare con gli Incorvassi . La causa è stata la prova settimanale che ha costrettoe Micol Incorvaia baciarsi sotto al vischio. Il commento di Antonella al bacio a stampo fra Micol eè stato che lei 'non vedeva l'ora' di baciarlo e che non si è neanche '... È l'ora del vischio per Davide Donadei e Micol Incorvaia - Mediaset Infinity Davide Donadei e Antonino Spinalbese recentemente si sono ritrovati in giardino a parlare di Luca Onestini. I due Vipponi confrontandosi sono giunti alla ...Al Gf Vip, Antonella Fiordelisi sbeffeggia la coppia formata da Tavassi e Micol: la furia di Edoardo contro l'infuencer.