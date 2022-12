Covid | tampone obbligatorio per gli arrivi dalla Cina 

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) AGI - "Ho disposto, con ordinanza, tamponi antigenici Covdi19 obbligatori, e relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenientiCina e in transito in Italia. La misura si rende indispensabile per garantire la sorveglianza e l'individuazione di eventuali varianti del virus al fine di tutelare la popolazione italiana. Riferiro' piu' dettagliatamente nel corso del Consiglio dei Ministri convocato oggi". Lo ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci, che, dopo una attenta valutazione con gli esperti e in contatto con le autorità competenti degli altri Paesi, ha deciso di reintrodurre l'obbligo diper i passeggeri dei voli provenientiCina. I test già vengono effettuati a Malpensa (dove nei primi voli testati la percentuale di positivi è enorme, oltre il 50%) e ripartiranno anche a ...

... tra quelli che il 26 dicembre sono arrivati a Malpensa dalla Cina a bordo di due voli, sono risultati positivi aldopo ilnon obbligatorio predisposto dalla Regione Lombardia. 'Sul ..."Ho disposto, con ordinanza, tamponi antigenici- 19 obbligatori, e relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia". Lo dichiara il ... Schillaci: tampone Covid obbligatorio per chi arriva dalla Cina. A Malpensa positivo quasi 1 su 2, screening … La Cina brinda allo stop delle restrizioni, in Italia (ma non solo) si temono le nuove varianti Covid. E così il governo Meloni ha firmato l'ordinanza che prevede il tampone obbligatorio per tutti i ...All’aeroporto di Malpensa, su due voli provenienti dalla Cina, sono stati trovati infetti rispettivamente il 38 per cento e il 52 per cento dei viaggiatori ...