Covid | Schillaci | ' positivi in arrivo da Cina saranno messi in quarantena'

Il ministro della Salute, Orazio, domani riferirà in Senato sulla situazione del. Lo ha detto, a quanto si apprende, lo stessonella sua informativa al Consiglio dei ministri. . 28 dicembre 2022... sta seguendo con la massima attenzione gli sviluppi della nuova ondata- 19 in Cina - spiega ...è in contatto in queste ore con gli altri stati dell'Ue per definire una strategia ... Schillaci: tampone Covid obbligatorio per chi arriva dalla Cina. A Malpensa positivo quasi 1 su 2, screening … Roma, 28 dic. (Adnkronos) - I passeggeri in arrivo dalla Cina e risultati positivi al Covid "saranno messi in quarantena, ora ci organizziamo con le Regioni e lavoriamo con loro su questo". Così il ...Milano, 28 dicembre 2022 – “Accogliamo con soddisfazione l’ordinanza con la quale il ministro Schillaci ha disposto l’obbligo di tampone per i passeggeri dei voli che arrivano dalla Cina. Già prima di ...