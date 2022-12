App Immuni addio | il flop nonostante il terrorismo psicologico

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Qualcuno, forse, si ricorderà ancora della app, lanciata a fine giugno per opera del Governo Conte II al fine di permettere una lotta più incisiva contro la Pandemia da Covid-19. Almeno in teoria, la appserviva per avvertire tramite smartphone della vicinanza di una persona positiva al nuovo Coronavirus. In realtà, ilL'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

la Repubblica

