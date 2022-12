West Ham | Moyes vuole blindare un big

Torino Granata

Commenta per primo L'Arsenal batte 3 - 1 ilsotto gli occhi del grande ex Wenger , l'allenatore Arteta si emoziona: 'Grazie. Per me una fonte d'ispirazione'.Quando però Juric si è trovato senza Sanabria e Pellegri è all'ex delche ha chiesto di vestire panni da centravanti . Un ruolo che il paraguaiano interpreta adottando espressioni più da ... West Ham, la soluzione ideale per Lukic e il Toro Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Non è stata l'avventura che sperava, ma qualche bel ricordo Felipe Anderson al West Ham lo ha lasciato. Uno di questi è sicuramente la doppietta capolavoro ...