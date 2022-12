UFFICIALE – Blind dice addio all’Ajax

Leggi su 11contro11

(Di martedì 27 dicembre 2022) Con un comunicatosul proprio sito, l’Ajax ha reso noto da alcuni minuti l’di Daley, difensore e centrocampista classe 1990. L’olandese ex Manchester United ha passato complessivamente più di 20 anni con i lancieri di Amsterdam, essendo cresciuto nelle giovanili del club biancorosso e avendoci giocato da professionista per oltre un decennio. Le sue uniche parentesi calcistiche extra Ajax sono state, infatti, il prestito al Groningen nel 2010 e l’esperienza in chiaroscuro ai Red Devils tra il 2014 e il 2018. La rescissione diarriva in anticipo rispetto alla durata prevista del suo contratto con l’Ajax: infatti il suo(e forse definitivo) era inizialmente fissato soltanto al 30 giugno 2023. Ajax-, è ...