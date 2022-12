The Witcher | Blood Origin | ci sarà un seguito? Cosa sappiamo dello spin-off?

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 27 dicembre 2022) Theè il prequel di The. Disponibile su Netflix dal 25 dicembre, loè ambientato circa 1200 anni prima gli eventi della serie madre. Sullo sfondo viene rappresentata quella mitologia che i fan hanno imparato a conoscere tramite i romanzi e i videogiochi omonimi. Nel tentativo di dimenticare che Henry Cavill non vestirà più i panni di Geralt Di Rivia dalla quarta stagione di The, gli sceneggiatori hanno volutorire al pubblico una storia con nuovi personaggi. The– trama Gli eventi sono ambientati all’epoca della Congiunzione delle sfere, ovvero il momento in cui i mondi di elfi, umani e mostri si sono fusi in un unico solo. In 4 ...