Real Madrid in cerca del colpaccio a sinistra | occhi su Davies

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ilindi unper sistemare la fasciadel futuro: glidei Blancos su AlphonsSecondo quanto riferito da As, ilvuole continuare con il proprio progetto di ringiovanimento della rosa in vista del prossimo futuro. Nel mirino per la fasciaci sarebbe Alphonso, 22enne stella del Bayern Monaco, il cui contratto scadrà nell’estate del 2024. Il canadese, già tra i migliori in Europa nel suo ruolo, potrebbe essere tentato da una nuova avventura dopo aver vinto già tutto con i tedeschi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

