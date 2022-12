La Gazzetta dello Sport

All'ultima assemblea degli azionisti presieduta da Andrea Agnelli si è preso la scena anche Luciano, intervenendo in qualità diazionista della Juventus. L'ex direttore sportivo del club aveva già partecipato in passato a qualche assemblea rimanendo silenzioso in platea, stavolta ha ......Lucianoall'assemblea degli azionisti della Juventus, riunitasi nella mattinata di martedì 27 dicembre per approvare il bilancio al 30 giugno 2022. L'ex dirigente bianconero, in quanto... Moggi piccolo azionista a sorpresa. E dà anche un consiglio di mercato... Perché Moggi ha preso la parola in assemblea Nelle precedenti aveva sempre taciuto. Non si sa quando abbia preso le azioni: sotto una certa soglia l’azionista resta “non conosciuto” ...L'ex dg, radiato per Calciopoli, prende la parola tra gli applausi all'assemblea degli azionisti del club bianconero ...