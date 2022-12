Maignan sempre out | ecco qual è la speranza del Milan su di lui

(Di martedì 27 dicembre 2022) Mike, portiere del, non gioca da settembre. Non si è ancora ristabilito dagli infortuni al polpaccio sinistro. Il punto

La Gazzetta dello Sport

secondo il Corriere della Sera , il sogno è Vicario che però costa 15 milioni e difficilmente accetterebbe il dualismo conè fermo dal 22 settembre, quando si è fatto male al polpaccio sinistro in Nations League contro l'Austria. Natale ha portato cattive notizie: Mike sembrava vicino a un rientro, invece si è ... Maignan sempre out, delusione Origi: la rincorsa del Milan parte in salita Il Milan deve fare ancora i conti con l’assenza di Mike Maignan, che dovrà stare fuori almeno fino a metà gennaio: il club rossonero è alla ...Il portiere starà fuori almeno fino a metà gennaio: possibile si anticipi la firma rossonera di Sportiello. Per il belga in sei mesi più problemi fisici che gol ...