Luca Onestini contro Soleil | “Mi ha tradito e quello arrabbiato dovrei essere io | si faccia una vita”

(Di martedì 27 dicembre 2022)Sorge nella puntata del Grande Fratello VIP 7 ha avuto il ruolo di opinionista, vista l’assenza di Sonia Bruganelli. E proprio quella di ieri, è stata una puntata caldissima per il suo ex,. Di conseguenza la Sorge è stata chiamata in causa più volte a dire la sua e tutti hanno notato che la bella influencer ha ancora il dente avvelenato.non ha potuto fare a meno che commentareche è successo e alla fine, durante la pubblicità, ha detto ai suoi compagni di viaggio che è incredibile come sia stata ribaltata la situazione, visto checon la Sorge, dovrebbelui. “iofurioso e invece è lei. Qui il mondo va al contrario. Mi ha ...

TGCOM

... sono Giaele De Donà e Oriana Marzoli a rendersi protagoniste di una scena molto hot in cucina, tra gesti espliciti e sculacciate: il tutto davanti agli occhi diche non ha potuto ...Soleil Sorge non si risparmia mai e nelle vesti di opinionista al ' GF Vip ' si esprime contro. ' Sei un grandissimo giocatore di reality - dichiara Soleil - lui si è attaccato alla prima dinamica gentilmente offerta da Nikita . Poi quando Nikita ha capito che c'era qualcosa che ... Soleil Sorge contro Luca Onestini: "Sei un grandissimo giocatore" Al GF Vip va in scena un momento ultra sexy tra Oriana Marzoli e Giaele De Donà: il commento di Onestini non lascia spazio a dubbi ...Soleil Sorge, opinionista del GF VIP, ha detto la sua sull’ex fidanzato Luca Onestini e sulla liason con Nikita Pelizon: “Giocatore di ...